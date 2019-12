Fleißige Helfer beim Schmücken des Gemeindegartens in Wünschendorf.

Wünschendorf im Lichterglanz

Seit dem 1. Advent leuchtet Wünschendorf wieder und der Weihnachtsgemeindegarten erstrahlt im Lichterglanz der Adventszeit. Bereits zum zweiten Mal hat der Verein „7 auf einen Streich e. V.“ den Gemeindegarten in einen Weihnachtsgemeindegarten verwandelt. Nun schmückt eine stolze Blaufichte, die von einem Einwohner der Gemeinde gespendet wurde, die Gemeinde.

Tatkräftige Helfer aus den Kindergärten

Bereits am Freitag voriger Woche wurde der untere Baumteil mit selbstgebastelten Kunstwerken von den Kindern der Kindertagesstätten aus Endschütz, Meilitz und Wünschendorf verschönert. Die Grundschulkinder haben sich auch etwas ganz Besonderes ausgedacht – sie stellten einen selbst gebauten Lichterbogen aus Holz auf. „Dieser hat sich nun eingereiht zu den aus Holzscheiben gefertigten Schneemännern vom letzten Jahr“, berichtet Anja Kluge vom Verein „7 auf einen Streich".

Am Samstag, ab 9 Uhr, waren die Vereinsmitglieder und Helfer aus dem Ort fleißig am Werkeln. Mit Leiter und Hebebühne packten alle mit an und dann – sieben Stunden später – nach dem Aufhängen zahlreicher Kugeln, dem Anbringen von mehr als 100 Metern Lichterketten und einigen Glühwein, Apfelpunsch und Keksen, erleuchtete pünktlich um 16.30 Uhr das Schmuckstück und bringt nun für die restliche Vorweihnachtszeit Wünschendorf zum Strahlen.

Verein dankt allen Sponsoren

Der „7 auf einen Streich e.V.“ möchte sich bei allen helfenden Händen, den Spendern des Weihnachtsbaumes und der Dekoration, der Zimmerei Henry Reichardt, dem Baumkletterer Marco Beer und der Firma „Der Grünmacher“ für das Fällen, Transportieren und Aufstellen des Baumes bedanken. „Wir wünschen allen eine gesegnete und friedliche Adventszeit und freuen uns über wohlgesinnte Besucher und leuchtende Kinderaugen im Weihnachtsglanz des Gemeindegarten Wünschendorf“, so die Vereinsvertreterin.