Wünschendorfer Bahnhof soll Versorgungszentrum werden

Vergangene Woche bekam die Gemeinde Wünschendorf wieder Zuwachs. In diesem Jahr erblickten schon vier Kinder das Licht der Welt. 2019 waren es 15 Mädchen und Jungen. Nicht mehr so sorgenvoll muss Marco Geelhaar in die Zukunft schauen, nachdem im letzten Jahr das Unwetter den beliebten Märchenwald gänzlich zerstörte. Emotionen kochten hoch, ein Feuer der Hilfsbereitschaft entbrannte. „Die Katastrophe brachte die Einwohner wieder zusammen“, sagte Marco Geelhaar und verkündete gleich eine gute Nachricht. „Am 11. April eröffnen wir den Märchenwald wieder. Ein Verein aus dem Ort will ein Fest organisieren. Wir heißen jetzt schon alle Gäste willkommen.“

Gebäude wirdortsprägend sein Nach dem Unglück seien bis heute 180.000 Euro an Spenden aus ganz Deutschland auf dem Spendenkonto eingegangen, so der ehrenamtliche Bürgermeister (parteilos). Sie sind zweckgebunden. Er zählt auf, wie das Geld unter anderem genutzt wurde. „Der 1,5 Kilometer lange Märchenwaldwerg ist repariert, 25 Meter Mauern aus Naturstein wurden gebaut, 400 Meter Wasserrinne angelegt. 13 Firmen und Privatpersonen sowie der Bauhof haben mitgearbeitet. Wir haben mit unseren baulichen Maßnahmen versucht, dass ein Unwetter nicht mehr einen solchen Schaden anrichten kann. So werden zum Beispiel einige der 18 Märchenspiele auf einem erhöhten Fundament stehen.“ Im Märchenwald: Seit Januar ist Vorarbeiter René Gerstner mit seinen Kollegen vom Bauhof mit Vorbereitungsarbeiten beschäftigt. Es wurden neue Holzwasserrinnen, Geländer und Fundamente für Märchenspiele gebaut. Foto: Peter Michaelis Im Juni geht die Pächterin der Märchenbaude, Bärbel Kloust, aus Altersgründen in Rente. Zwölf Jahre habe sie die Gaststätte geführt. Wie der Eigentümer auf Anfrage mitteilte, soll das Lokal nicht geschlossen werden. Es soll ein nahtloser Übergang durch einen neuen Pächter erfolgen. Das größte Projekt, das oben auf der Liste der Maßnahmen des Ortes steht, ist die Sanierung des maroden Bahnhofes. 2012 hat die Gemeinde das Gebäude mit einer Fläche von etwa 1400 Quadratmeter gekauft. Seitdem wurde überlegt, wie man es nutzen kann. Von Wohnungen, Verwaltungsräumen und Läden war die Rede. Jetzt soll der Bahnhof ein Versorgungszentrum für die Einwohner werden. Angedacht sind im Erdgeschoss Hausarzt, Apotheke und Sparkasse. Im Obergeschoss finden eine Krankengymnastik und eine orthopädische Praxis Platz. Räume für einen mobilen Pflegedienst werden im Dachgeschoss bereitgehalten. „Vielleicht können wir schon 2020 mit dem Umbau anfangen“ „Beschließen am 5. März die Gemeinderäte den aufgestellten Haushalt, enthält dieser auch eine Kreditermächtigung. Stimmt die Kommunalaufsicht zu, können wir vielleicht schon 2020 mit dem Umbau anfangen. Die Investitionssumme beträgt 3,5 Millionen Euro. Die Gemeinde muss 1,27 Millionen Euro Eigenmittel aufbringen. An Fördermitteln aus dem Dorferneuerungsprogramm planen wir 2,3 Millionen“, erläuterte Geelhaar. „Mit der Umgestaltung des Objektes wollen wir das Umfeld aufwerten.“ Der neue Bahnhof wird das Ortsbild prägen, ist sich der ehrenamtliche Bürgermeister sicher. Als zweites Vorhaben nennt Geelhaar den Anbau an die Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Wünschendorf. Die Planungen sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein, und die Gemeinde hofft auf die Baugenehmigung, damit es im nächsten Jahr losgehen kann. Der Anbau macht sich erforderlich, um bessere Voraussetzungen für die pädagogische Arbeit für die Kinder und die Erzieher zu ermöglichen. Gegenwärtig besuchen 60 Mädchen und Jungen die Einrichtung und werden durch neun Erzieher betreut. Mitte des Jahres wird der zweite Teil der grundhaften Sanierung des Blockes in der Ronneburger Straße, er stammt aus den 70er-Jahren, mit dem Hauseingang 8 fertiggestellt sein. Auf der einen Seite sind bereits die ersten Mieter eingezogen. Danach wird mit dem Hausgang 10 begonnen. Die Wohnungen bekommen alle unter anderem neue Bäder, Elektrik und Innentüren sowie Balkone. Geplant ist ebenso eine Kur der Wohnungen im Hauseingang 12. Wann Baustart ist, ist noch nicht bekannt.