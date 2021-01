Zahl der Arbeitslosen in Gera und Kreis Greiz steigt

Gera. Von einem spürbaren, aber saisontypischen Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn berichtet die Arbeitsagentur Altenburg-Gera in ihrem Arbeitsmarktreport für Januar. So sind in der Stadt Gera aktuell 4081 Menschen arbeitslos gemeldet, 246 mehr als vor einem Monat und 113 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote steigt von 8,2 auf 8,8 Prozent. Im Kreis Greiz ist der Trend ähnlich auf niedrigerem Niveau, hier stieg die Arbeitslosenquote von 5 auf 5,6 Prozent, die Zahl der Arbeitslosen um 287 auf 2734. Das sind 139 mehr als Ende Januar 2020.

In Betreuung der Jobcenter stieg für Gera die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Dezember um 125 auf nun 2562 Personen. In der kreisfreien Stadt wurden im Januar 5185 Bedarfsgemeinschaften betreut. Die Zahl der Arbeitslosengeld II-Bezieher sank im Jahresvergleich um gut 600 Personen auf aktuell 6.576. Das Jobcenter Greiz betreut aktuell 1258 Personen, 61 mehr als im Dezember. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften liegt aktuell bei 2468, die Zahl der Arbeitslosengeld-II-Bezieher bei 2962.

Nach wie vor ist das Instrument der Kurzarbeit ein wichtiges in der Krise. So hätten laut Arbeitsagentur seit Jahresbeginn in Gera 195 weitere Unternehmen für 1218 Mitarbeiter angezeigt, dass sie in Kurzarbeit gehen werden. Seit April 2020 haben insgesamt 1556 Unternehmen Kurzarbeit für 15.353 Beschäftigte angezeigt. Im Kreis Greiz hätten seit Beginn 2021 weitere 183 erstmals Kurzarbeit für 989 Mitarbeiter angezeigt. Seit April 2020 meldeten insgesamt 1710 Betriebe im Landkreis für 14.642 Beschäftigte Kurzarbeit an.

Für Arbeitssuchende hat die Arbeitsagentur derzeit 685 freie Stellen für den Landkreis Greiz sowie 741 freie Stellen für die Stadt Gera im Bestand. mh