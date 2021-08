Zahlreiche Einbrüche und brennende Mülltonnen in Gera

Gera. Zwei Vereinsheime und ein Kiosk wurden von Einbrechern heimgesucht. Zudem zündeten Unbekannte zahlreiche Mülltonnen an. Der Polizeibericht für Gera.

Die Ermittlungen zum Einbruch in insgesamt zwei Vereinsheime hat seit dem vergangenen Wochenende die Geraer Polizei eingeleitet. Demnach brachen unbekannte Täter, offensichtlich in der Zeit vom 29. zum 31. Juli gewaltsam in ein Vereinsheim in der N.-A.-Ostrowski-Straße ein. In den Räumlichkeiten selbst machten sie sich an einem dort befindlichen Tresor zu schaffen. Anschließend flüchteten die Täter u.a. mit Bargeld.

Ebenfalls aufgebrochen wurde ein Vereinsheim in der Dr.-Schomburg-Straße, wobei die Tatzeit hier zwischen dem 31. Juli und dem 1. August liege. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei verschafften sich die Täter offenbar über das Dach Zutritt zum Inneren und entwendeten diverse elektronische Geräte. Auch hier fehle von den Einbrechern jede Spur

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zu beiden Einbrüchen übernommen. Ob sie in Zusammenhang stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen. Wer im genannten Tatzeitraum an den Vereinsheimen auffällige Personen- oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Gera unter der Tel. 0365 / 8234-1465 zu melden.

Einbruch in Kiosk

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 29. zum 30. Juli gewaltsam Zutritt zu einem in der Reichsstraße in Gera befindlichen Kiosk. Aus diesem stahlen die Diebe laut Polizei diverse dort gelagerte Waren. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.

Mehrere Mülltonnen angezündet

Sonntagnacht kurz vor 4 Uhr kamen Feuerwehr und Polizei aufgrund von brennenden Mülltonnen zum Einsatz. Dabei brannten mehrere Mülltonnen im Bereich der Gagarinstraße, der Berliner Straße / Trebnitzer Straße sowie der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße. Trotz des schnellen Einschreitens der Feuerwehr seien die Mülltonnen zum Teil komplett niedergebrannt. Aufgrund der Brände wurde zudem eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen zu den Brandfällen sucht die Geraer Polizei (0365 / 829-0) nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können.