Zeigen, was man kann

Tina Puff über prüfungswillige Abiturienten

Geras Abiturienten wollen sich beweisen. Sie wollen zeigen, was sie können und am eigenen Leibe erfahren, wie es ist, eine große, wichtige Prüfung zu schreiben. So zumindest sagen sie es. Es ist schön zu hören, dass sie sich trotz aller Widrigkeiten der Sache stellen wollen. Extrawürste aufgrund von Corona wollen sie nicht sein.

Kritik am Unterricht und an den bevorstehenden Prüfungen ist nur am Rande zu spüren. Ich glaube schon, dass die Schüler mit ihrem Unterricht und ihren Lehrern zufrieden sind. Und dass sie glauben, in guten Händen zu sein. Doch Vergleiche haben sie keine. Sie wissen nicht, ob das, was ihnen an ihrer Schule geboten wird, das Beste ist. Und sie wissen auch nicht, ob sich jeder Lehrer so für sie ins Zeug legt, wie sie es vielleicht verdient hätten. Es gibt auch hier nicht nur Schwarz und Weiß. Dazwischen befindet sich eine große Grauphase.

Ich hoffe für alle Abiturienten, dass sie ihren Abschluss so meistern, wie sie es sich wünschen, wie sie es verdient haben. Die Guten werden es meistern, die schwarzen Schafe vielleicht hinten runter fallen. Aber was ist mit denen, die sich jeden Meter schwer erarbeiten müssen, weil es ihnen eben nicht zufliegt? Ich hoffe und wünsche, dass man sie mitnimmt.