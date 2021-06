Zeugen nach Unfall in Gera gesucht - Kellereinbruch in der Schwarzburgstraße

Gera Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Gera.

Zeugen nach Verkehrsunfall in der Salzstraße in Gera gesucht

Am Dienstag kam es in der Salzstraße in Gera zwischen 07.30 - 08.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrer kollidierte mit einem Verteilerkasten und entfernte sich laut Polizei anschließend pflichtwidrig vom Unfallort.

Durch den Zusammenstoß entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden am Verteilerkasten. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer, dessen Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen geben können.

Entsprechende Informationen werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen.

Kellereinbruch in der Schwarzburgstraße in Gera

Ziel eines Einbruchs wurde in der Zeit vom 13.06.2021, 17.00 Uhr - 14.06.2021, 07.00 Uhr eine Kellerparzelle in der Schwarzburgstraße in Gera. Aus dieser stahlen bislang noch unbekannte Diebe ein Damenfahrrad. Die Polizei Gera hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen