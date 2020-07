Zeugnisse für die Abiturienten des Dörffel-Gymnasiums Weida

Am Sonntag erhalten die 56 Abiturienten des Georg-Samuel-Dörffel-Gymnasiums zeitlich gestaffelt im Bürgerhaus Weida feierlich ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Bester Absolvent des diesjährigen Jahrgangs ist Moritz Fiech mit der Durchschnittsnote 1,0. Die Stärken des 19-jährigen Weidaers liegen in den naturwissenschaftlichen Fächern Mathematik, Physik und Chemie. Deshalb möchte Moritz Fiech auch Physik in Hamburg studieren. Erst einmal jedoch entschied er sich fürs Geld verdienen – ein Jahr lang in einem Supermarkt in der Heimatstadt. Den festen Vertrag dafür hat der Jugendliche bereits in der Tasche.