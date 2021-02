Gera. Das Amtsgericht Gera hat einen 33-jährigen Kellner wegen Vergewaltigung in einem Lokal verurteilt.

Zungenkuss keine Einladung zum Sex: Haftstrafe nach Vergewaltigung in Kneipe in Gera

Der Angeklagte bricht in Tränen aus. „Bei Gott, ich habe sie nicht bedroht“, sagt der 33-Jährige, der am Amtsgericht Gera wegen einer Vergewaltigung in einer Kneipe angeklagt ist. Vor einer Gefängnisstrafe bewahrt ihn diese Aussage jedoch nicht.