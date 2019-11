Zusatzgeld für das Kuk Gera gestrichen

Auch die Ausschüsse für Bau und Verkehr sowie Kultur und Sport des Geraer Stadtrates sprechen sich gegen 1,7 Millionen Euro Zusatzgeld für das Kultur- und Kongresszentrum (Kuk) im nächsten Jahr aus. Damit folgen sie dem Bildungsausschuss. Der hatte entschieden, den so lautenden Antrag von Linke, SPD und Grüne abzulehnen. 1,5 Millionen Euro sind von der Verwaltung ohnehin im Haushaltplanentwurf enthalten. Von dem Geld sollen 2020 die Kosten für die energetische Sanierung des Kuk geplant werden, um dann Fördermittel zu beantragen.

Keinen Erfolg hatte der Antrag von Sandra Graupner (Für Gera), Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Sport, an der Ostschule doch eine Zwei-Feld-Turnhalle zu bauen. Sie argumentierte, dass schon die neue Halle auf dem Campus Rutheneum zu klein sei und der Sportentwicklungsplan mindestens eine Zwei-Feld-Halle empfehle. „Total perfide“ nannte vor diesem Hintergrund Nina Wunderlich (Linke) die Entscheidung der Verwaltung. Fachdienstleiter Sven-Gunnar Diener nannte Mehrkosten von bis zu zwei Millionen Euro. „Es wird nicht an der Verwaltung scheitern. Wir fügen uns und verwalten die klugen Entscheidungen des Stadtrates“, erklärte Finanzdezernent Kurt Dannenberg (CDU) und verlangte, dass der Ausschuss eine Geldquelle nennt. Der sah sich nicht in der Pflicht, weil ursprünglich mit zwei Feldern geplant war.