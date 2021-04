Zwei auf einen Streich in der Saalfelder Straße

Am Haus Saalfelder Straße 31 in Gera Lusan wird ein Aufzugschacht angebracht.

Gera. Geraer Wohngenossenschaft erschließt zwei Aufgänge mit einem Fahrstuhl.

Ein Aufzugschacht wurde am Montag mit schwerer Technik durch die Geraer Firma Phoenix am Haus Saalfelder Straße 31 angebracht. Gleichzeitig werden mit dem selben Fahrstuhl zukünftig auch Wohnungen in der Nummer 25 erreicht. Die Wohngenossenschaft Neuer Weg hat damit 18 Wohnungen barrierefrei erschlossen. Der Aufzug soll nach der Neugestaltung der Außenanlagen in den Sommermonaten in Betrieb gehen. Die ersten barrierefreien Wohnungen sind schon vermietet.