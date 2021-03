Zwei Frauen bei Unfall in Gera verletzt

Am Dienstag kam es gegen 11.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in der Geraer Wiesestraße. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine stadteinwärts fahrende VW-Fahrerin in die Lindenallee abbiegen. Dabei habe die 22-Jährige eine im Gegenverkehr herannahende Renault-Fahrerin (33) übersehen, so dass beide Fahrzeuge frontal zusammenstießen.

Beiden Autofahrerinnen wurden verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für circa 30 Minuten vollgesperrt werden.

