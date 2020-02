Zwei Männer wurden bei einem Angriff in Gera durch Tritte und Schläge verletzt. (Symbolbild)

Gera. Bei einem Angriff von Betrunkenen haben sich zwei Männer in Gera verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Männer nach Streit mit Messer, Schlägen und Tritten verletzt

In Gera ist ein Streit zwischen zwei Männern und drei Betrunkenen eskaliert. Die beiden Männer, 28 und 45 Jahre alt, wurden in der Nacht zu Sonntag durch ein Messer, Tritte und Schläge erheblich verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Laut Polizei hatte einer der Betrunkenen, ein 19-Jähriger, die beiden Männer in der Leipziger Straße angerempelt. Daraufhin kam es zum Streit. Das Trio flüchtete, die Polizei konnte die Verdächtigen aber später fassen und nahm sie fest. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus.