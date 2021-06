Zwei Männer in Gera überfallen und verletzt

Gera. Einmal soll ein Messer im Spiel gewesen sein. Das andere Mal wurde ein Mann mit Faustschlägen traktiert.

Versuchter Überfall: Mann soll mit Messer bedroht und verletzt worden sein

Die Ermittlungen zu einer Raubstraftat gegen einen 20-Jährigen hat die Kripo Gera übernommen. Nach Auskunft des Mannes befand sich dieser gegen 2.30 Uhr in der N.-A.-Ostrowski-Straße, als ein bislang Unbekannter seine Geldbörse forderte. Um seiner Forderung offenbar Nachdruck zu verleihen, zog er zusätzlich ein Messer und verletzte den 20-Jährigen leicht. Letzten Endes flüchtete der Unbekannte ohne Beutegut in Richtung N.-A.-Ostrowski-Straße.

Trotz einer Fahndung konnte der Täter nicht ergriffen werden. Für den leicht verletzten Geschädigten wurde ein Rettungswagen gerufen.

Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den flüchtigen Täter geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Polizei zu melden.

Beschreibung des Täters:

ca. 20-30 Jahre,

ca. 170-180 cm groß,

deutsch-russischer Akzent,

Dreitagebart,

bekleidet mit dunkler Jogginghose und dunklem Pullover.

Überfallen, beraubt und verletzt

Die Kripo Gera sucht Zeugen zu einer Raubstraftat am Wochenende. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Geschädigte, ein 31-jähriger Mann, in der Nacht zum Samstag im Wald rund um den Ferberturm bzw. der Lutherlinde sowie danach auf dem Fußweg zur Hohen Straße und Bauvereinstraße. Dort trat ihm ein bislang unbekannter Täter entgegen, griff ihn mit Faustschlägen an und verletzte ihn im Gesicht. Zudem stahl er das Bargeld des Mannes und flüchtete danach. Der alkoholisierte, verletzte Geschädigte wurde schließlich von Passanten in der Laasener Straße angetroffen. Es wurde ein Rettungswagen gerufen, der den 31-Jährigen in ein Krankenhaus brachte.

Die Kripo sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen sowie dem flüchtigen Täter geben können. Des Weiteren werden die hilfsbereiten Zeugen gesucht, die den 31-Jährigen in der Laasener Straße fanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der Kripo Gera zu melden.

