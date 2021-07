Zwei Verletzte bei Unfall in Gera - Fußgängerin von Auto erfasst - Unfallbeteiligter flüchtet

Gera/Greiz Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Eine 55-jährige Autofahrerin und ein 70-jähriger Autofahrer sind am Montagvormittag, gegen 10 Uhr, an der Kreuzung Vogtlandstraße / Keplerstraße in Gera miteinander kollidiert. Hierbei wurden der Mann als auch dessen 67-jährige Beifahrerin laut Polizeiangaben leicht verletzt und in der Folge medizinisch versorgt.

An beiden Fahrzeugen entstand derart Sachschaden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Fußgängerin von Auto erfasst

Eine 42-jährige Autofahrerin hat am Montagmittag, gegen 13.10 Uhr, beim Befahren der Goethestraße in Ronneburg scheinbar eine die Straße überquerende 77-jährige Fußgängerin zu spät bemerkt. Wie die Polizei mitteilte, kam es folglich zum Zusammenstoß, wobei die Seniorin zu Fall kam und sich verletzte.

Ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung der Geschädigten kam ebenfalls zum Einsatz. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Unfallbeteiligter flüchtet

Am Montag gegen 10.45 Uhr hat eine 26-jährige Autofahrerin die Landstraße von Nitschareuth in Richtung Daßlitz befahren. Kurz vor der Ortslage Daßlitz kollidierte ihr linker Außenspiegel laut Polizeiangaben mit dem linken Außenspiegel eines bislang unbekannten Pkw, der ihr entgegen kam.

Dessen Fahrer kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete in Richtung Neumühle. Zeugen, die Hinweise zu ihm oder dem Auto, bei dem es sich um einen schwarzen Pkw Toyota Corolla handeln soll, geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Greiz unter Tel.: 03661 6210 in Verbindung zu setzen.

Mehr Polizeinachrichten aus Thüringen: