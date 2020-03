Die Polizei musste am Wochenende zu mehreren handfesten Streits ausrücken (Symbolfoto).

Gera. Bei Auseinandersetzungen in Gera wurden am Wochenende mehrere Menschen verletzt. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Überfall auf einen 32-Jährigen.

Zweimal Körperverletzung in Gera

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zweimal Körperverletzung in Gera

Samstagabend gegen 19.55 Uhr meldeten sich Anwohner bei der Geraer Polizei, die einen handfesten Streit zwischen mehreren Personen auf dem Friedrich-Naumann-Platz in Gera beobachteten. Eine Frau habe laut um Hilfe gerufen.

Unverzüglich seien Streifenwagen der Geraer Polizei zum Einsatzort ausgerückt, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich die beiden späteren Geschädigten im Alter von 36 und 47 Jahren gemeinsam mit weiteren Bekannten an der Straßenbahnhaltestelle in der Gutenbergstraße.

Ebenfalls vor Ort waren nach Polizeiangaben drei Männer, wovon zwei im Alter von 32 und 49 Jahren als spätere Täter einer Körperverletzung identifiziert werden konnten. Der jüngere der Täter griff schließlich aus noch ungeklärten Gründen den 36-Jährigen unvermittelt an, schlug und trat ihn. Der 36-Jährige wurde verletzt.

Als ihm der 47-Jährige zu Hilfe eilen wollte, wurde dieser vom 49-jährigen Begleiter des 32-jährigen Angreifers ebenfalls angegriffen und verletzt.

Die beiden mit mehr als zwei Promille alkoholisierten Täter fand die Polizei in der Fasanieriestraße. Der noch immer hochgradig aggressive 32-jährige Tatverdächtige wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Der 36-jährige Geschädigte kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen.

Frage nach Zigarette führt zu handfestem Streit in Straßenbahn

Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung

Ein 32-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen gegen 0.15 Uhr von einem Unbekannten verletzt worden. Nach Auskunft des Geschädigten war dieser mit Freunden in der Ruckdeschelstraße (Bereich Fußgängerbrücke zur Vogtlandstraße), als sich ihm ein unbekannter Täter von hinten näherte und aus noch ungeklärter Ursache auf ihn einschlug.

Anschließend schubste der Unbekannte den 32-Jährigen, so dass dieser einen Abhang hinunterfiel. Bei dem Sturz verletzte sich der Geschädigte. Zudem wurden sowohl die Brille als auch das Handy des 32-Jährigen beschädigt.

Der unbekannte Angreifer flüchtete über die Brücke in Richtung Vogtlandstraße und konnte trotz Fahndung nicht gefunden werden. Ein Rettungswagen brachten den Verletzen in ein Krankenhaus.

Zeugen, welche Hinweise zum unbekannten Angreifer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.