Zweite Auflage des Buches „Gera ostmodern“ fast vergriffen

Gera. Nachdem die erste Auflage von 500 Exemplaren binnen eines Jahres vergriffen war, ist nun auch die zweite, erweiterte Fassung des Buches „Gera ostmodern“ bis auf etwa 50 Bücher verkauft. Das erklärte der Fotograf und Herausgeber Christoph Liepach auf Nachfrage. Im November 2020 war die ebenfalls auf 500 Stück limitierte und um 32 Seiten umfangreichere Version des Werkes erschienen, das von der Stiftung Buchkunst als eines der fünf schönsten Regionalbücher Deutschlands nominiert wurde.

„Eine weitere Auflage ist erstmal nicht geplant“, sagt der aus Gera stammende Künstler, er blickt stattdessen auf ganz neue Projekte voraus. Unter anderem gibt er mit seinem eigenen Verlag „Sphere Publishers“, in dem auch „Gera ostmodern“ erschien, ein Buch zum diesjährigen 40. Geburtstag des Geraer Haus der Kultur (KuK) heraus. Während er hier als Verleger auftritt, will er sich in der Geschichtswerkstatt Lusan auch inhaltlich einbringen. Bei einer Sonderausstellung und mit Blick auf das 50-jährige Jubiläum Lusans 2022, für das er an einem Bildband zur Kunst am Bau arbeite.

Und dann freut sich der Fotografie-Student an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig, der bereits ein Design-Studium abgeschlossen hat, 2021 auf eine persönliche Premiere: Seine erste Foto-Einzelausstellung in seiner Heimatstadt, im Geraer Kulturzentrum Häselburg. Geplant sei das derzeit für den Sommer, natürlich auch abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Krise.

Solange der Vorrat reicht, kann sein Buch „Gera ostmodern“ über seine Verlags-Homepage bestellt werden: www.sphere-pub.com.