Zweite Runde für die „Lesezeit“ in Gera

Gera. Ab Dienstag gibt es im Rahmen der Kulturtage Gera wieder Lesungen bei freiem Eintritt an der Puppenbühne.

Die „Lesezeit“ bei den Geraer Kulturtagen geht in die zweite Runde. Am Dienstag, 15 Uhr, starten an der Puppenbühne Monika Ehrhardt-Lakomy und Waldwuffel mit „Geschichten vom Traumzauberbaum“. 16 Uhr stellt Manfred Otto Taubert sein Buch „Plastiken und Skulpturen in Gera“ vor. Um 17 Uhr folgen „Gersche Lausbubengeschichten“ mit Manfred Lemke, ehe 18 Uhr ein Poetry Slam den Abend beschließt. Der Eintritt ist frei. red