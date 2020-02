Zweiter Einsatz gegen Schwammspinner-Eier in Gera-Liebschwitz

Aktion gegen Schwammspinner in Gera

Mit vielen Händen gegen eine erneute Raupenplage in Gera-Liebschwitz: Etwa 500 Helfer haben am Sonnabend ausgerüstet mit diversen an Teleskopstangen befestigten Bürsten geholfen, den Wald in Gera-Liebschwitz von den Eigelegen des Schwammspinners zu befreien.

Foto: Peter Michaelis