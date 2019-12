Gera/Altenburg. Theatertipps zum Wochenende 13. bis 15. Dezember in Altenburg und Gera.

Zwerge und ein rasierter Weihnachtsmann

Traditionelle Weihnachtskonzert findet heute um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg und am Sonntag im Konzertsaal Gera um 14.30 Uhr sowie nochmals um 19.30 Uhr statt. Dabei treten Sängerinnen und Sänger des Thüringer Opernstudios gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor des Theaters, dem Philharmonischen Chor Gera und dem Philharmonischen Orchester Altenburg Gera auf. Auf dem Programm stehen „Bübchens Weihnachtstraum“ von Engelbert Humperdinck, „Christmas Day“ von Gustav Holst und weihnachtliche Werke, Duette und Arien aus Opern- und Oratorienwerken.

Märchen in Altenburg

„Schneewittchen und die sieben Zwerge“ (für Kinder ab 6 Jahren) ist am Samstag und Sonntag jeweils 16 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu sehen. Auch für Erwachsene ist die humorvolle Inszenierung von Schauspieldirektor Manuel Kressin reizvoll. Schneewittchen ist ein wunderschönes Mädchen. Das stimmt die königliche Stiefmutter neidisch, denn der magische Spiegel kürt nun eben Schneewittchen als die Schönste im ganzen Land. So trachtet die Königin dem Mädchen nach ihrem Leben. Auf der Flucht gerät Schneewittchen an sieben Zwerge im Märchenwald und erlebt dort Unglaubliches.

Ballett in Gera

Zum Theatercafé am Samstag um 14.30 Uhr in der Bühne am Park Gera begrüßt Gastgeber Günter Markwarth diesmal Blechbläser aus dem Philharmonischen Orchester Altenburg Gera. Bernd Siebert (Tuba), Christian Ilg (Bassposaune), Sebastian Andrae (Posaune) und Torsten Margraf (Posaune) berichten von ihrer Arbeit und musizieren auch.

„Das Traumfresserchen“ im Puppentheater am Samstag 15 Uhr ist ausverkauft.

Das Thüringer Staatsballett zeigt am Samstag 18 Uhr im Großen Haus Gera den Weihnachtsklassiker „Der Nussknacker“ zur Musik von Peter Tschaikowski. Eventuell sind noch Restkarten erhältlich.

Zu Gast in der TheaterFABRIK Tonhalle Gera ist am Samstag 20 Uhr der „Literarische Salon“ mit der musikalischen Lesung „Geisterfahrten eines Liebestölpels“ mit Peter Wawerzinek und Lukas Rauchstein.

Das turbulente Theaterstück „Der glattrasierte Weihnachtsmann“ für Kinder ab 6 Jahren ist am Sonntag um 11 Uhr im Theater Gera zu sehen. Erzählt wird eine abenteuerliche Geschichte mit bekannten und neuen Liedern von Gerhard Schöne. Kurz vor Heiligabend beschließt der Weihnachtsmann in den Ruhestand zu gehen und Urlaub in der Südsee zu machen. Sein Bruder soll ihn vertreten, doch der ist hauptberuflich Räuber. Es wird alles unternehmen, um das Weihnachtsfest doch noch zu retten.

Krankheitsbedingt kann im Puppentheater Gera am Sonntag um 15 Uhr nicht wie geplant „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ gezeigt werden. Stattdessen wird „Die Schöne und das Biest“ gespielt. Wer bereits Karten gekauft hat, kann diese an der Theaterkasse eintauschen oder zurückgeben. Das französische Volksmärchen wird mit Mitteln des Schattentheaters in Szene gesetzt.

Täglich 17 Uhr öffnet das Puppentheater seine Tür zum Adventskalender. Überrascht werden kleine und große, alte und junge Zuschauer mit verblüffenden, märchenhaften, klangvollen oder witzigen Darbietungen und Mitmachaktionen von Sängern, Tänzern, Musikern, Schauspielern, Puppenspielern und weiteren Mitarbeitern das Theaters Altenburg Gera. Der Eintritt ist frei.