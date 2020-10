Die Mitglieder des Kreischausschusses für Schule, Kultur und Sport haben bei ihrer jüngsten Sitzung einstimmig einen finanziellen Zuschuss für die Kirchgemeinde Tschirma in Höhe von 1600 Euro beschlossen.

Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, sollen die Mittel für vier Konzerte eingesetzt werden, die im Dezember innerhalb des lebendigen Adventskalenders unter dem Motto „vier Konzerte in vier Kirchen“ stattfinden sollen.

So ist für den 2. Dezember in Nitschareuth ein Konzert mit Ralf Dietsch geplant, die Geraer Band „Meeting in April“ soll am 12. Dezember in Tschirma spielen. Die Künstlerin Lind Trillhaase will am 19. Dezember in Wittchendorf auftreten und die Band Ackerpelle am 21. Dezember in Kühdorf. Die Konzerte sollen eine bunte Mischung aus Eigenkompositionen sowie traditionellen und regionalen Weihnachtsliedern bis hin zu Jazz-inspirierten Liedern bieten.

Veranstaltungsort sind jeweils die Kirchen in den Orten. Los gehen soll es jeweils um 19 Uhr.

Laut Beschlussvorlage standen in der betreffenden Haushaltsstelle im Haushaltsjahr 2020 insgesamt rund 27.800 Euro zur Verfügung. 1600 Euro davon wurden schon von der Verwaltung ausgegeben, rund 12.300 Euro durch den Ausschuss verteilt. Weil die betreffenden Veranstaltungen durch die Corona-Pandemie ausfallen mussten, wurden rund 2.400 Euro von bereits bestätigten Fördermitteln nicht verbraucht. Weil zudem durch den Landkreis Greiz eine Summe von rund 3500 Euro zur Deckung einer nicht näher benannten Pflichtaufgabe verfügt wurden, stehen für 2020 noch Fördermittel von rund 12.800 Euro zur Verfügung.