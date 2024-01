18-Jährige landet mit Auto im Straßengraben und wird verletzt

Langenwetzendorf/Gera Bei einem Unfall im Kreis Greiz ist am Sonntag eine 18-Jährige verletzt worden. Beim Abbiegen kam sie mit ihrem Auto von der Straße ab.

Eine 18-Jährige ist bei Langenwetzendorf (Kreis Greiz) mit dem Auto in den Straßengraben gefahren. Wie die Polizei mitteilte, war sie am Sonntag gegen 12.10 Uhr auf der B92 von Zoghaus in Richtung Naitschau unterwegs. Die junge Frau war nach bisherigen Erkenntnissen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Straße abgekommen und hatte dann die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Sie wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

