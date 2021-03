Diese Bundes- und Landesstraßenabschnitte im Kreis Greiz werden 2021 saniert

Am Abzweig der Bundesstraße 92 nach Hohenölsen soll in diesem gebaut werden.

Greiz 2,8 Millionen sind dieses Jahr für die Sanierung vorgesehen. Nicht dabei sind ein eigentlich geplanter Kreisel und eine dringenden Straßensanierung in Mehla. Dazu will die FDP beim Land nachhaken.

An Bundes- und Landesstraßen im Landkreis Greiz sollen in diesem Jahr Baumaßnahmen im Wertumfang von 2,8 Millionen Euro durchgeführt werden. Das geht aus einer kleinen Anfrage des Landtagsabgeordneten Dirk Bergner (FDP) an die Thüringer Landesregierung hervor.