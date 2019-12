300 Euro für Viel Farbe im Grau

„Wir wollten die Arbeit mit Kindern unterstützen und dass das Geld in der Region bleibt“: Deswegen habe man sich entschieden, in diesem Jahr 300 Euro an den Verein Viel Farbe im Grau zu spenden, sagte Ines Gushurst, Leiterin des dm-Drogerie Marktes in Greiz. Jede Filiale habe selber entscheiden können, wohin das Geld ginge und über die Kollegin Michelle Thie, die ihr Kind im gleichen Kindergarten wie das Vorstandsmitglied Tina Barth hat, sei man auf den Greizer Verein gekommen.

„Wir freuen uns natürlich sehr über die Spende“, sagte Barth beim Übergabetermin. Verwenden will man sie für die Wunschaktion des Vereins im nächsten Jahr. Mit dieser versucht man, schwerkranken Kindern und ihren Familien einen Wunsch zu erfüllen – von speziellen Therapien bis hin zu kleinen Reisen, die als Auszeit genutzt werden. Sechs Wünsche habe man in diesem Jahr erfüllen können. Das sei jedoch nur über Spenden möglich. Zwar sammle man durch eigene Aktionen oder Stände auf Märkten auch Geld ein, doch sei dies nicht genug, um den Schwerkranken zu helfen. Deswegen sei man auf Hilfe, wie jetzt vom Greizer Markt, angewiesen, erklärte Barth und betonte: „Jeder Euro geht an die Kinder.“

Rund 220 Mitglieder hat der Verein Viel Farbe im Grau derzeit. Sie organisieren sich vor allem über das Internet und unterstützen aus ganz Deutschland Kinder mit ihren Familien. Auch einige aus der Region sind darunter. Zudem wird unter anderem mit dem Greizer Krankenhaus oder dem Jenaer Krankenhaus mit seiner Onkologie-Abteilung zusammengearbeitet.

Die Wunsch-Aktion ist jedoch nur eine von mehreren des Vereins. Jetzt zur Weihnachtszeit steht auch wieder die Weihnachtsaktion an, bei der selbstgenähte Herzstücke hergestellt werden, die das Klinikleben gerade während der besinnlichen Zeit bereichern sollen. Zudem werden die Klinikpaten des Vereins mit einer Sonnenblumen-Aktion unterstützt, bei der jedes Jahr ein Klinikpate 500 Euro erhält, um den grauen Alltag in Kliniken und medizinischen Einrichtungen bunt zu gestalten.