53 Arbeitslose mehr im Landkreis Greiz

Greiz/Zeulenroda-Triebes. In der Region gibt es aktuell 922 freie Stellen.

Im August hat sich der hiesige Arbeitsmarkt etwas eingetrübt. Die Zahl der arbeitslosen Menschen stieg an, spürbar auch die Zahl der unter 25-Jährigen. Der für die Sommermonate typische Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit tritt aufgrund des späteren Ferienbeginns nun erst im August ein. Nicht immer gelingt ein nahtloser Übergang von einer Berufsausbildung in eine Berufstätigkeit.

Anders als im Thüringer Durchschnitt haben im Agenturbezirk Altenburg-Gera die Arbeitgeber jedoch erneut mehr neue Stellen gemeldet als im Vormonat.

Weniger Kurzarbeit

Die Anzeigen zur Kurzarbeit sind im Jahresverlauf 2021 kontinuierlich zurückgegangen. Es werden jetzt schon wieder Werte erreicht, die mit dem Vor-Corona-Niveau vergleichbar sind. So meldeten im August 2021 im gesamten Agenturbezirk lediglich zehn Arbeitgeber für 182 Beschäftigte an, dass sie beabsichtigen in Kurzarbeit zu gehen.

Arbeitslosenquote bei 4,7 Prozent

Im Landkreis Greiz sind im August insgesamt 2233 Menschen arbeitslos gemeldet, 53 mehr als im Vormonat, aber 469 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 4,7 Prozent (+0,2 zum Vormonat); im Vorjahr wies der Landkreis eine Quote von 5,5 Prozent auf.

Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden 180 freie Stellen zur Besetzung unterbreitet, das sind 18 mehr als im Vormonat und zehn Stellen mehr als vor einem Jahr. Aktuell befinden sich somit für den Landkreis Greiz 922 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Aktuell 2365 Bedarfsgemeinschaften

Im Rechtskreis Sozialgesetzbuch II in Betreuung des kommunalen Jobcenters Greiz blieb die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Juli konstant bei 1219 Personen (-2). Im Vorjahresvergleich ging die Zahl der im Jobcenter betreuten Arbeitslosen um 105 Personen zurück. Das Jobcenter betreut aktuell 2365 Bedarfsgemeinschaften, das sind 268 weniger als vor einem Jahr.