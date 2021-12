6,3 Millionen im Nikolausstiefel für Greizer Plasttechnik-Brache

Dölau. Die Planungen für eine Revitalisierung der Plasttechnik-Brache in Greiz-Dölau werden konkret. Wenn alles klappt, siedeln bald die ersten Unternehmen Gewerbeareal an. Um die Fördermittel wurde hart gerungen.

Bis zum Jahr 2025 sind sämtliche maroden Gebäude der ehemaligen Plasttechnik Greiz in Dölau abgerissen. Und wenn alles klappt, siedeln dann hier auch schon die ersten Unternehmen in einem völlig neuen, 3,5 Hektar großen Gewerbeareal. Dieses positive Bild zeichnete am Montag der Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen, Jürgen Kepke, und erinnerte auch daran, dass am Standort seit 140 Jahren Gewerbe existiert.

Der wichtigste Mann des Tages aber war Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), der einen symbolischen Scheck in Höhe von gut 6,3 Millionen Euro dabei hatte.

Hart um Fördermittel gerungen

„Schon zwischen 2007 und 2012 wurden in Greiz zahlreiche innerstädtische Brachen mit neuem Leben erfüllt. Derzeit haben wir nicht genug Flächen für neue Investoren. Umso mehr sind wir auf die Erschließung alter Brachen angewiesen“, verdeutlichte der parteilose Greizer Bürgermeister Alexander Schulze beim kleinen Festakt, dem auch zahlreiche Stadträte beiwohnten. Man habe mehr als ein Jahr lang mit vielen Mitstreitern quasi den Nikolausstiefel geputzt, der nun gefüllt werde, meinte Schulze in Anspielung auf den gestrigen Fördergeldsegen. Und ein wenig sentimental merkte er an, dass er hier vor vielen Jahren im UTP-/PA-Unterricht seine ersten berufspraktischen Erfahrungen sammelte.

Revitalisierung ist Vorzeigeprojekt

Als ein Vorzeigeprojekt bezeichnete Wirtschaftsminister Tiefensee das Revitalisierungsprogramm für Dölau. Das Entree der Stadt Greiz werde erheblich von den verfallenden Gebäuden der einstigen Plasttechnik Greiz getrübt. „Wir wollen nun die alten Gebäude entsorgen und das Gelände erschließen. Es ist wichtig, Arbeitsplätze schaffen, die innovativ, hochwertig und anständig bezahlt sind“, sprach Tiefensee von Unternehmen, die nicht nur eigene Forschung und Entwicklung

betreiben, sondern durch ihren Firmensitz vor Ort die Steuern auch in der Region ließen. „Der Onkel, der den Scheck mitbringt, ist beliebter als die Tante, die Klavier spielt“, lachte der Minister, bevor er dem Greizer Rathauschef den Scheck überreichte. Neben dem Fördergeld aus Erfurt muss auch die Stadt Greiz 10 Prozent der Gesamtsumme, gut 700.000 Euro, für die Zukunft des nachhaltigen Standortes aufbringen.

Wirtschaftsstandort seit 140 Jahren

In Sachen Nachhaltigkeit wäre ein Anschluss an die Bahnstrecke im hinteren Teil denkbar gewesen. „Das lohnt sich aber nicht. Ich habe bereits mehrere Anbindungen an die Bahn begleitet, wie in Gera-Langenberg und Leinefelde. Beide Anschlüsse werden kaum genutzt, waren aber extrem teuer“, sagte Jürgen Kepke, Chef der Wirtschaftsfördergesellschaft Ostthüringen, die als Projektsteuerer agiert. Keppke warf einen Blick auf 140 Jahre Wirtschaft am Standort, an dem einst Eisengießer und Maschinenbauer am Werk waren.

Den Abriss im Wert von allein rund 3,5 Millionen Euro koordiniert die Nürnberger Firma Sakosta, die Erschließung soll die Chemnitzer Planungsgesellschaft Iproplan federführend koordinieren.