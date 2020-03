102 Infizierte im Kreis Greiz: So verteilen sich Erkrankungen auf Städte und Gemeinden

Die Zahl der Menschen, die im Landkreis Greiz mit dem Sars-CoV-2/Coronavirus infiziert sind, liegt Freitag, Stand 13 Uhr, nun bei 102. Das teilt das Landratsamt Greiz am Freitagvormittag mit. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zudem will das Landratsamt nun in regelmäßigen Abständen darüber informieren, in welchen Orten des Landkreises die Fälle auftreten. Mit Stand Freitag ist der Übersicht zu entnehmen, dass es mit 55 positiv getesteten Menschen die meisten in Greiz gibt. Für Zeulenroda-Triebes werden 14 Fälle vermeldet, für Mohlsdorf-Teichwolframsdorf elf. Langenwetzendorf liegt laut der Übersicht bei sechs Fällen, Weida und Hohenleuben bei drei und Kraftsdorf, Ronneburg, Berga bei jeweils zwei. Ein Fall wird jeweils in Auma-Weidatal, Bad Köstritz, Harth-Pöllnitz und Wünschendorf gemeldet.

Schweinsburg ermahnt, Kontaktverbot einzuhalten

Da die Zahlen zeigten, dass der Virus weiter streue, appelliere die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), an die Bewohner, das Kontaktverbot einzuhalten: „Bei allem Verständnis für das Bedürfnis, sich mit anderen in diesen Krisenzeiten auszutauschen oder einfach mal zu treffen und sei es halt beim Bäcker um die Ecke, beschränken Sie ihren Aufenthalt außerhalb der Wohnung auf das unbedingt Nötige“ heißt es in der Mitteilung.

Mehrere Gefangene in Hohenleuben vorsorglich in Quarantäne

Zudem bitte sie die Einwohner darum, zum Beispiel die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit zu nutzen und nicht „nicht erst noch durch den halben Landkreis“ zu reisen. „Schauen Sie auf Ihre Nachbarn, helfen Sie insbesondere den älteren Mitbürgern, etwa beim Einkaufen oder wenn es darum geht, Medikamente aus der Apotheke zu besorgen. Wie schlimm es noch in unserem Landkreis wird, haben wir ein Stück weit selbst in der Hand“, so Schweinsburg.

Keine Hortgebühren erhoben

Zugleich informiert das Landratsamt, dass nach dem Beschluss der Thüringer Landesregierung die Hortgebühren im April nicht erhoben werden. Laut Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport gilt diese Regelung ab 1. April. Deshalb wird der Landkreis Greiz als Schulträger die SEPA-Lastschriftmandate für die Hortgebühren vorerst für April aussetzen. Nicht betroffen von der Entscheidung der Landesregierung seien Eltern, die im Rahmen der Notbetreuung weiter Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen.

So bereitet sich das Krankenhaus Greiz auf eine mögliche Verschlimmerung der Corona-Krise vor

Schon zweiter Corona-Tote im Kreis Greiz - Grund für hohe Virus-Ausbreitung gefunden