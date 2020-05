In Waltersdorf können die Kinder wieder im Kindergarten spielen.

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Die Kindergärten in der Gemeinde Mohldorf-Teichwolframsdorf öffnen wieder.

Ab 2. Juni eingeschränkter Regelbetrieb in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Die beiden Kindertagesstätten der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf öffnen ab 2. Juni im eingeschränkten Regelbetrieb. Darüber informierte am Dienstagabend Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) in der Gemeinderatssitzung.

Der Kindergarten „Sonnenschein“ in Teichwolframsdorf öffnet ab dem 2. Juni von 7 bis 16 Uhr und die Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Mohlsdorf werde von 6 bis 16.30 Uhr geöffnet haben, sagte Pampel während der Sitzung.

Die von der Arbeiterwohlfahrt betriebene Kindereinrichtung in Waltersdorf geht bereits am kommenden Montag, 25. Mai, in den eingeschränkten Regelbetrieb über, hieß es weiterhin. Die Einrichtung sei von 7 bis 14 Uhr geöffnet.