Ab Montag strengere Corona-Regeln im Kreis Greiz

Wie das Landratsamt Greiz mitteilt, hat der Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab Montag, 18. Oktober, in Kraft tritt. Das sei „auf Weisung des Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie“ geschehen, wie es in der Mitteilung heißt.

Landrätin kritisiert fehlende Testpflicht an Schulen

Damit gilt ab Montag eine 3G-Regel bei Besuchen in Gaststätten. Schwimmbädern, Saunen, Fitnessstudios oder Sporthallen oder in Hotels und Pensionen. Zutritt gibt es also nur für Genese, Geimpfte oder negativ Getestete. Abgelehnt habe das Land aber eine Testpflicht an Schulen, was die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), in der Mitteilung scharf kritisiert: „Für mich bleibt dieses Vorgehen der obersten Fachbehörde nicht nachvollziehbar. Wieder müssen wir jene Bereiche mit Auflagen überziehen, in denen keine Infektionen nachweisbar sind und die somit überhaupt keinen Einfluss auf das steigende Infektionsgeschehen bei uns im Landkreis haben, nämlich die Gaststätten und weitere Dienstleistungsbereiche.“

Es sei „nicht zielführend“ Tests an Schulen freiwillig zu lassen, da so symptomlose oder symptomarme Schüler den Virus weiter in die Familien und damit in die Fläche trügen. Eine Besserung der derzeitigen Situation sei so „nicht zu erwarten“. Angesichts der Tatsache, dass Thüringen aktuell wieder die höchste Inzidenz in ganz Deutschland hat, halte sie das Handeln des Gesundheitsministeriums, das nur „scheinbare Aktivität“ zeige, „für geradezu verantwortungslos“.

Die Allgemeinverfügung ist veröffentlicht im Amtsblatt Nummer 28-2021 und im Internet: www.landkreis-greiz.de