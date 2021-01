In Pohlitz in der Herrmannsgrüner Straße hat der Abriss der Turnhalle begonnen. Zunächst wird das Gebäude entkernt, bevor endgültig die Mauern fallen.

Greiz Später will sich das Haus Kolin hier erweitern. Das Vorhaben hatte bei einigen Pohlitzern für viel Protest gesorgt.

Abriss der Turnhalle in Greiz-Pohlitz hat begonnen

Das Vorhaben, die Turnhalle in Pohlitz - früher auch das Kulturhaus - abreißen zu wollen, um dort in der Zukunft das Senioren- und Pflegeheim Haus Kolin zu erweitern, hatte nach dessen Bekanntwerden für laute Kritik bei einigen Pohlitzern gesorgt. Am Montag haben nun Bauarbeiter mit den Abrissarbeiten begonnen.