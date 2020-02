Das Gebäude Reichenbacher Straße 24 in Greiz ist abgerissen worden, weil es einsturzgefährdet war.

Greiz. Der Abriss des Gebäudes Reichenbacher Straße 24 in Greiz ist beendet. Das Haus galt als einsturzgefährdet.

Abriss in der Reichenbacher Straße beendet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abriss in der Reichenbacher Straße beendet

Der Abriss des Gebäudes Reichenbacher Straße 24 in Greiz ist beendet. Das Haus musste abgetragen werden, da es einsturzgefährdet war.

Mit dem Ende der Bauarbeiten ist auch die halbseitige Sperrung der Straße aufgehoben. Zurückgeblieben sind Mauerreste und eine Baulücke, die einen freien Blick auf die darüberliegende Kermannstraße erlaubt.

Das Gebäude Reichenbacher Straße 24 war eine der zahlreichen Schrottimmobilien in Greiz. In unmittelbarer Nähe befindet sich die ehemalige Gaststätte „Goldener Anker“, die sich in einem bedrohlichen Zustand präsentiert.