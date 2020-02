Abschied vom Thüringer Hof vor dem Abriss

„Wir ehemaligen Mitarbeiter haben uns heute getroffen, um vom Gebäude unserer einstigen Arbeitsstätte endgültig Abschied zu nehmen. Leider konnten nicht alle dabei sein“, erklärte Heike Lämmer, die wie ihr Mann Reinhard und viele weitere Kollegen teils Jahrzehnte im Greizer Hotel Thüringer Hof samt Restaurant den Besuchern angenehme Stunden bereiteten.

Einige von ihnen absolvierten ihre Ausbildung in dem Haus, das bis zur Wende als Adresse für beste Gastronomie einen Namen hatte. Dazu gehörte auch Siglinde Lorenz, die 1972 ihre Lehre aufnahm und bis 1989 in der Küche tätig war. Gerald Lorenz begann seine Lehre als Koch 1974 und war als stellvertretender Küchenchef beschäftigt.

Wut über den Niedergang des Hauses

An der Abschiedsbesichtigung nahm auch Robert Mundt teil. „Während der Schulferien habe ich als Aushilfe für den Hausmeister gearbeitet und erinnere mich ganz besonders daran, wie ich die vielen Kohlen für die Heizung in den Keller geschaufelt habe.“ Sein Vater Alfred führte über viele Jahre diese Einrichtung.

Der Thüringer Hof geriet nach der Wende in westdeutsche Hände, die das angesehene Haus heruntergewirtschaftet hätten und dann geschlossen haben, wie die ehemaligen Mitarbeiter berichteten. Sie wissen auch, dass es einen Greizer Bewerber mit großer gastronomischer Erfahrung gegeben habe, der aber wie damals üblich als „Ossi“ keinen Zuschlag erhalten habe. Mit dem Niedergang des Hauses verloren alle Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze, was sie bis heute traurig stimmt. „Wir waren ein super Team mit großem Zusammenhalt“, erklärte dazu Jörg Bobek, der im Service tätig war. „Wir wurden nach der Schließung zu einem Lehrgang Anpassung an die Marktwirtschaft geschickt, den haben wir abgebrochen, das war eh nur eine Farce“, ergänzte Heike Lämmer, die bis heute in der Gaststätte Zur Nostalgie in Pohlitz die Gäste bedient.

Hans-Christian Just, heute in Bayern lebend, hatte ebenfalls das gastronomische Handwerk von der Pike auf im Thüringer Hof erlernt und führte bis Ende der 1980-er Jahre das zu DDR-Zeiten neu errichtete Restaurant „Rocycany“ mit gehobener Gastronomie im Wohngebiet Reißberg, das später aufgrund gravierender Baumängel abgerissen werden musste.

Prominente Gäste kehrten ein

Der Thüringer Hof wurde 1920 gegründet und konnte aufgrund der zu dieser Zeit boomenden Industrie viele Gäste bewirten und beherbergen. In der unteren Etage befanden sich neben dem Restaurant Konferenzräume, die für die verschiedensten Anlässe und Feierlichkeiten genutzt wurden. Das einst privat geführte Unternehmen hatte im Jahr 1951 die HO übernommen. In den 80-er Jahren wurden die Zimmer eins bis sechs zur Intershop-Verkaufsstelle umfunktioniert.

Bis zur Wendezeit beherbergte der Thüringer Hof auch zahlreiche Gäste aus dem Ausland und aus Westdeutschland. Oft wurden die parkenden Westautos von den Passanten bestaunt, vor allem die Kinder und Jugendlichen drückten sich sprichwörtlich die Nasen an deren Scheiben platt. Zu den bekanntesten Gästen zählten vor dem Krieg zahlreiche Persönlichkeiten wie der Zeppelinführer Hugo Eckener oder die damals berühmte Schauspielerin Lilian Harvey. Zu den letzten prominenten Gästen gehörten zur Wendezeit 1989/90 der aus dem niederösterreichischem Ernstbrunn angereiste Fürst Reuß Heinrich IV. samt Familie und Prinz Georg-Dietrich von Schönaich-Carolath, Enkel der einstigen Greizer Prinzessin Hermine, die den abgedankten Deutschen Kaiser Wilhelm II. und preußischen Königs im Exil im niederländischen Doorn heiratete.

Ehemalige Mitarbeiter treffen sich regelmäßig

Reinhard Lämmer kann sich an die Kultfigur des deutschen Fernsehens Mike Krüger und den Boxer Karl Mildenberger noch sehr gut erinnern, die er kurz nach der Wende bediente. Vor allem an Mildenberger, der 1966 einen großen Kampf gegen den Amerikaner Cassius Clay (Muhammad Ali) lieferte. Der Kellner kam beim Servieren des Frühstücks mit dem Europameister ins Gespräch. Dabei erzählte ihm Mildenberger, dass er Verwandte in Greiz besucht hat. Zum Abschied konnte sich der Kellner über ein Autogramm freuen.

Seit Jahren treffen sich die ehemaligen Mitarbeiter des „Thüringer Hofs“ zweimal im Jahr in großer Runde. Die nächste Zusammenkunft soll am 23. April stattfinden, und dabei wird es sicherlich wieder reichlichen Gesprächsstoff aus der guten alten Zeit in ihrer ehemaligen Arbeitsstätte geben.