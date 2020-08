ADAC Rettungshubschrauber landet am Montagmittag, 10. August 2020, mitten in Greiz am Ufer der Weißen Elster in Höhe des Sommerpalais

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

ADAC-Rettungshubschrauber landet in Greiz

Greiz. Für Aufsehen sorgte gestern Mittag die Landung eines ADAC-Rettungshubschraubers mitten in Greiz. Der Hubschrauber landete am Ufer der Weißen Elster gegenüber des Sommerpalais. Dort wurden die Sanitäter von der Feuerwehr Greiz in Empfang genommen und zum Einsatzort gefahren. Sie waren unterwegs zu einer Patientin. Die Feuerwehr sicherte vor allem die Landung des Hubschraubers ab. Ein Stück weiter stadtauswärts riegelten Polizeibeamte die Zufahrt zur Untergrochlitzer Straße kommend von der B 94 ab. In einem Haus in der Untergrochlitzer Straße soll es zu einem Deckeneinsturz gekommen sein, hieß es aus Kreisen der Feuerwehr.