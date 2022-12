Älteste Greizerin feiert 105. Geburtstag

Emilie Kastl (vorn) feierte am 22. November ihren 105. Geburtstag und ist damit die älteste Greizerin. Sie erhielt an ihrem Ehrentag Besuch vom Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos) (links im Bild), von Tochter Erika Prechoda sowie von Schwiegertochter und Schwiegersohn. Das Haus Kolin, in dem sie untergebracht ist, überreichte ihr zu Ehren eine Geburtstagstorte und Blumen.