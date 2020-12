In der AfD-Fraktion im Greizer Kreistag gibt es Streit. Zumindest zeigte die jüngste Kreistagssitzung deutliche Zwistigkeiten unter ihren Mitgliedern.

Nach OTZ-Informationen soll bei einer kurzfristig anberaumten Fraktionssitzung am 30. November der bisherige Vorsitzende Torsten Braun abgewählt worden sein. Seine Vertretung übernimmt bis zu einer Neuwahl kommissarisch Sigvald Hahn. Zudem wurde bei der Abstimmung Torsten Röder aus der Fraktion ausgeschlossen.

Auslöser war wohl die Haushaltsdebatte, auch wenn der Streit schon länger zu schwelen scheint. Unbestritten ist, dass es zu einem Treffen eines Teils der Fraktionsmitglieder mit der Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) und der Kreis-Kämmerin kam. Während Braun in der Kreistagssitzung behauptete, die Einladung sei von der Landrätin nur an einige Mitglieder erfolgt, bestritt diese das: Die Fraktionsmitglieder seien auf sie mit dem Wunsch zugekommen, den Haushalt zu erklären – den Streit solle man bitte intern und nicht im Kreistag klären.

Ein auf der Facebook-Seite der AfD Greiz-Altenburg veröffentlichter Beitrag von Röder bestätigt die Informationen teilweise, unter anderem seinen Ausschluss und die Abwahl von Braun. Das sei aber ohne die in der Parteisatzung festgelegte Zweidrittelmehrheit erfolgt. Deswegen werde er dies gerichtlich prüfen lassen. Die Schuld gibt Röder einer Gruppe um Hahn, Robby Schlund, Isabelle Peschel, Holger Franz und Ingo Kolbe – während Andreas Stiller und Thomas Trommer auf Röders und Brauns Seite zu stehen scheinen. Schlund habe die Landrätin in allen Fragen unterstützen wollen, was er nicht mittragen, sondern sachbezogen über Zustimmung oder Ablehnung entscheiden wollte. Das habe dazu geführt, dass diese Gruppe eigene Fraktionssitzungen abgehalten und nicht mehr an den einberufenen teilgenommen habe. Auch Schlunds Verhalten im Aufsichtsrat der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH sieht Röder kritisch, was nun zu seiner Abwahl geführt habe.