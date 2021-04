Einfluss von Alkohol und Drogen bei Unfall auf B175

Seeligenstädt. Nach einem Unfall auf der B175 stellte die Polizei fest, dass einer der Unfallbeteiligten unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden hatte.

Am Montagmorgen befuhren ein 42-jähriger und ein 75-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 175 von Langenbernsdorf aus kommend in Richtung Chursdorf. Der 42-Jährige wollte im weiteren Verlauf nach links auf ein Feld abbiegen. In diesem Moment hatte der 75-Jährige bereits zum Überholen angesetzt, was der Abbiegende offenbar übersah. Beide Fahrzeuge stießen daraufhin zusammen.

Die beiden Männer blieben dabei weitesgehend unverletzt. Während der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizisten fest, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol (1,2 Promille) und Betäubungsmitteln stand. Der Mann musste daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.