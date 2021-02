Conni Winkler über die Arbeit der Kommunalpolitik in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf.

Ohne Moos nix los, wenn eine Gemeinde in der Haushaltssicherung steckt. Was passiert also, wenn vor allem bei den freiwilligen Leistungen der Rotstift angesetzt werden muss? Die Gemeinde und vor allem deren Oberhaupt ziehen den Unmut ihrer Bürger auf sich.