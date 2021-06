Andrea Jarling ist jetzt Chefin der Volkssolidarität Greiz

Greiz. Der bisherige Vorsitzende ist zum Ehrenmitglied ernannt worden. In den zurückliegenden Jahren hat Kreisverband zahlreiche Mitglieder verloren.

Der Volkssolidarität-Kreisverband Greiz hat einen neuen Vorstand gewählt. „Pandemiebedingt ist alles ein bisschen anders“, so der Geschäftsführer Erhard Matschke. So wurden alle Teilnehmer zuvor negativ getestet und mit ausreichend Abstand zwischen den Personen nahm die Sitzung ihren Verlauf.

In den neuen Vorstand wurden Veronika Linke, Theresa Steinbrecher (Stellvertreterin), Ralf Jarling und Andrea Jarling (Vorsitzende) gewählt.

Günter Hinz ist Ehrenmitglied

Der bisherige, seit 46 Jahren amtierende Vorsitzende, Günter Hinz, wurde durch die Delegierten zum Ehrenmitglied des Volkssolidarität Kreisverbandes Greiz ernannt. Alters- und gesundheitsbedingt schied er nun aus dem Vorstand aus.

Der Vorstand berichtete über die Arbeit der letzten drei Jahre. So habe man mit der Entscheidung, ein betreutes Wohnen in dem Heyerschen Haus zu schaffen, eine wichtige Weiche für die Zukunft des Vereins gestellt. Die Zusammenarbeit mit der Wohnungsgenossenschaft Textil habe sich als gewinnbringend erwiesen, denn so ist es möglich, dass die Geschäftsstelle und der Pflegedienst in naher Zukunft zunächst in der Clara-Zetkin-Straße unterkommen und später in den Neubau in der Goethestraße einziehen können, während der Bereich Soziale Dienste im eigenen Objekt in der Carolinenstraße 48/50 ist.

Auch die Einführung des Tarifvertrages Patt zum 1. Januar halte den Verein als Arbeitgeber eines Pflegedienstes dauerhaft konkurrenzfähig und war daher auch eine zukunftsorientierte richtige Entscheidung, um dem Pflegenotstand begegnen zu können und Fachpersonal zu gewinnen und zu halten.

85 Patienten versorgt

Der Geschäftsführer führte aus, wie positiv trotz aller Widrigkeiten sich der Verein seit Beginn seiner Tätigkeit im Jahr 2012 bis heute entwickelt habe. Durchschnittlich werden rund 85 Patienten im Bereich Sozialgesetzbuch XI und V täglich versorgt und eine knappe Viertelmillion Essen seien im Berichtszeitraum von 2018 bis 2020 ausgeliefert worden.

In der Diskussion wurde deutlich, dass der Mitgliederschwund von 380 per 31. Dezember 2018 zu aktuell 260 Mitgliedern drastisch war, was an der hohen Altersstruktur, zu geringer Gewinnung neuer Mitglieder liege und wesentliche Ursachen in der Pandemie zu finden seien. Nun sind schon das zweite Jahr die Begegnungsstätten geschlossen. Viele Gruppen und auch die Ortsverbände können sich nicht treffen, wodurch viele Mitglieder keine Notwendigkeit in weiterer Mitgliedschaft gesehen haben.

Neue Ehrenamtliche gewinnen

Andrea Jarling versicherte, dass der Vorstand in Zukunft noch mehr Augenmerk bei der Arbeit darauf legen werde, den Verein interessant zu machen, um neue Mitglieder gewinnen zu können und der Vereinsamung der Menschen im Alter zu begegnen. Das geht einher mit der Gewinnung von neuen Ehrenamtlichen, deren Arbeit ihren Niederschlag in der Nachbarschaftshilfe und bei der Bewältigung schwieriger Lebenssituationen findet.

Matschke scheidet aus

Erhard Matschke gab bekannt, dass er altersbedingt zum Jahresende als Geschäftsführer ausscheiden wird und der Vorstand bereits als Nachfolgerin Katrin Franke bestimmt hat, die seit längerer Zeit in der Geschäftsführung einbezogen ist.