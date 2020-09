Vereinsmitglied Andreas Blaßies hebt in Triebes einen Fisch in ein sauerstoffversorgtes Fass.

Zeulenroda-Triebes. Der Objektleiter zieht trotz der besonderen Umstände ein positives Fazit. Ab nächstes Jahr können sich Beobachter in Triebes sogar auf Kois freuen.

Es war ein ungewohnter Anblick: Der Teich am Ortseingang von Triebes, in dem sich sonst zahlreiche Badegäste tummeln, war bis auf ein paar kleine Bächlein leer und man konnte bis auf den schlammigen Grund schauen. Doch das hatte einen einfachen Grund: Der Anglerverein 1955 Triebes hatte am Sonnabend zum Abfischen eingeladen, wie er es alle zwei Jahre tut.