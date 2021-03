Ansturm auf Friseure in Greiz und Auma-Weidatal

Greiz/Auma-Weidatal. Beim Friseur-Atelier von Kristin Haupt in Greiz sind auf Wochen fast alle Termine ausgebucht. In Auma bleibt ein Stück Skepsis.

Dass Friseure flinke Hände haben ist bekannt. In Corona-Zeiten scheinen diese aber noch mal mehr gefordert als sonst. Steven Burckhardt jedenfalls ist am Montag gleich an mehreren Fronten gefordert. Mit Desinfektionsspray und Lappen bewaffnet, reinigt er den Platz der vorherigen Kundin. Das Telefon bimmelt. „Ich schaue, dass ich dich Freitag noch eingequetscht bekomme“, sagt der Salonbesitzer aus Auma-Weidatal. Für eine Sache muss aber noch Zeit sein. Der Plausch mit der Kundin zur Verabschiedung. „Das Schönste ist, wieder mit den Leuten in Kontakt zu treten. Wir Friseure sind ja auch halbe Therapeuten“, sagt er. An Tag eins nach der Wiederöffnung der Friseursalons ist der Andrang groß.