Applaus für Großes in Zeulenroda-Triebes

Heidi Henze freut sich mit den Förderschülern über den Lohn

Wenn sich die Mädchen und Jungen vom Kinderballett kess fragen, warum den die Mädchen und Jungen am Förderzentrum lernen würden, da sie doch ganz normal wären, dann ist schon mal ein guter Anfang gemacht. „Klar sind es Mädchen und Jungen, wie Du und ich. Sie denken nur manchmal ein bisschen langsamer. Sie hatten vielleicht nicht so viel Glück wie viele andere bei ihrem Sprung in die Welt“, sagt Grit Melle. Das gemeinsame Projekt - Genau das ist gelebte Inklusion, meine ich. Ich durfte die Aufführung des Musicals „König der Löwen“ durch die Schüler des Förderzentrums und den kess-Tänzern verfolgen. Und was soll ich sagen: Ich war begeistert. Die Integration aller zu einem Ganzen war nicht gespielt, es war Normalität und preiswürdig. Die Anerkennung, der Preis, beweist einmal mehr, dass alle zusammen leben könnten, wenn es nur jeder will. Zusätzlich gibt es denen, die sich mächtig gemüht haben, Selbstvertrauen, dass auch sie etwas schaffen können. Der Applaus gehört allen und besonders den Förderschülern.