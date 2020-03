Arbeitseinsatz an der Talsperre Hohenleuben

Die Mitglieder Feuerwehr aus Lunzig und Hain, des Heimatvereins Lunzig sowie des Neptunvereins Hain trafen sich noch vor der aktuellen Corona-Krise zu einem gemeinsamen Arbeitseinsatz auf der Lunziger beziehungsweise Kaurischen Seite des Stausees bei Hohenleuben, wie nun Jürgen Öttler mitteilt.

In dem an die Uferzone grenzenden Waldgebiet wurden die Forstwege von üppig wuchernden Bäumen und Büschen freigeschnitten. Die dabei in großen Mengen anfallenden Gehölze konnten mit Hilfe der Technik des Bauhofs der Gemeinde Langenwetzendorf sogleich geschreddert werden, schreibt er.

Da die Umgebung der Talsperre ein beliebtes Naherholungsgebiet ist, aber nicht alle Gäste vernünftig seien, müsse in Trockenperioden mit erhöhten Waldbrandrisiken gerechnet werden. So hatte die Aktion der Vereine einerseits das Ziel, die Wanderwege zu pflegen, andererseits jedoch vor allem, der Feuerwehr im Brandfall die ungehinderte Anfahrt zu ermöglichen.

Die große Zahl ehrenamtlicher Helfer zeige das Interesse der Bewohner des ländlichen Raumes an einer intakten Umwelt und den dabei notwendigen Zusammenhalt, freut sich Öttler im Nachhinein über die Resonanz für die Aktion in der Bevölkerung in der Region. Außerdem sei deutlich geworden, dass koordiniertes Handeln von Verantwortlichen der Gemeinde sowie der Vereine effizient und erfolgreich ist.

Weitere Vorhaben ähnlicher Art warten auf ihre Realisierung. An die Besucher des Talsperrengebietes appellierten die Vertreter der Wehren und der Vereine, die Brandschutzbestimmungen zu beachten und die Picknickabfälle entweder mitzunehmen oder in den entsprechenden Behältnissen zu entsorgen.