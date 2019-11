Arbeitslosenquote in Greiz unverändert

Arbeitslosenquote in Greiz unverändert

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Greiz lag im November bei 1308 Menschen. Dies waren zwölf mehr als noch einen Monat zuvor. Die Arbeitslosenquote blieb mit 4,8 Prozent unverändert. Auch im Vorjahresmonat lag die Arbeitslosenquote bei diesem Wert. Damals waren 1296 Menschen arbeitslos gemeldet.

Gleichzeitig sind derzeit 385 Arbeitsstellen offen. Dies bedeutet einen Rückgang im Vergleich zu Oktober um 16 Stellen. Ein Jahr zuvor waren im Landkreis noch 580 Arbeitstellen zu vergeben.

Vor allem ältere Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen

Bei Männern liegt die Arbeitslosenquote mit 5,1 Prozent höher als bei Frauen mit 4,5 Prozent. Zudem ist in der Altersgruppe von 15 bis 25 Jahren die Arbeitslosenquote mit 6,9 Prozent am höchsten. Absolut gesehen sind in Greiz und Umgebung jedoch vor allem Menschen ab dem 50. Lebensjahr arbeitslos.

Weiterhin beziehen 776 Menschen im Landkreis Hartz IV. Im Vorjahr lag die Zahl bei 890 Menschen. Von den Hartz IV-Empfängern sind knapp die Hälfte langzeitarbeitslos. Der größte Teil der Leistungsempfänger ist 50 Jahre oder älter. Zudem beziehen mehr Männer als Frauen Hartz IV.