Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„ Armutszeugnis für Menschheit“

„Es ist ein Armutszeugnis für die Menschheit“. Wolfgang Schmeißner ist noch hörbar aufgebracht, als er in der Redaktion anruft. Als in der vergangenen Woche ein Transporter auf der Straße zwischen Greiz-Gommla und dem Daßlitzer Kreuz erst Feuer fing und dann komplett in Flammen aufging, war er als einer der ersten vor Ort und kann immer noch nicht fassen, was er dort erlebte.

Denn das Unglück hätte verhindert werden können, wenn mehr Menschen einfach gehandelt hätten, ist er überzeugt. An der Unfallstelle einfach vorbeigefahren Als er an dem Tag ein paar Minuten vor 9 Uhr vormittags die Straße entlanggelaufen sei, habe er schon von weitem eine weiße Rauchsäule gesehen. An der Unfallstelle angekommen, habe er gemeinsam mit einem anderen Helfer und Wasser und einem Feuerlöscher die Flammen gelöscht und eigentlich unter Kontrolle bekommen. Das eigentliche Problem, so schildert der Mann, habe danach begonnen. Unter Kontrolle, aber nicht völlig aus Denn das Feuer war zwar unter Kontrolle, aber nicht aus. Vermutlich waren noch Glutnester übrig, die später wieder entflammten. Diese hätte man löschen können, ist Schmeißner überzeugt, wenn jemand geholfen hätte. Der ausgebrannte Transporter. Wolfgang Schmeißner, der mit als Erster vor Ort war, vermutet, dass das große Unglück hätte verhindert werden können. Foto: Archiv: Tobias Schubert Doch genau das passierte nicht, obwohl der Verkehr weitergelaufen sei. Er habe sogar bei Lkw-Fahrern direkt nach einem Feuerlöscher nachgefragt, die serienmäßig inzwischen zumeist damit ausgestattet seien, „niemand hat reagiert“. Fahrzeuge fuhren einfach um die Unfallstelle herum Er habe sogar mehrfach von der Straße gehen müssen, weil die Fahrzeuge einfach um die Unfallstelle herumfuhren, statt zu helfen. Das sei selbst der Fall gewesen, als es kleinere Explosionen innerhalb des Fahrzeuges gab. „Niemand konnte zu dem Zeitpunkt sagen, dass sich nicht jemand noch in dem Transporter befand“, ist Schmeißner wütend darüber, dass im schlimmsten Fall vielleicht sogar Menschenleben gefährdet gewesene wären. „Es hat nicht Einziger reagiert.“ „Wenn das der Weg ist, wie wir miteinander umgehen, dann sehe ich schwarz“, sagt Schmeißner. „Mir fehlen einfach die Worte.“ Dieses Erlebnis sei nicht die Normalität Was Schmeißner erlebt habe, sei Gott sei Dank eine Ausnahme, die es selten aber immer wieder einmal gebe, sagt Burkhard Fritzsche, Geschäftsführer der Rettungsambulanz Greiz GmbH Sommerfeld & Fritzsche. Die Menschen seien eigentlich hilfsbereit und zumeist sei bereits ein Ersthelfer vor Ort, der Unterstützung leiste, wenn die Rettungskräfte die Stelle erreichten. Per Gesetz zur Hilfe verpflichtet Fritzsche verweist auch darauf, dass die Menschen sogar nach dem Gesetz dazu verpflichtet sind, Erste Hilfe zu leisten, ein Kurs Voraussetzung für den Führerschein ist. Und die Zivilcourage sei in solchen Momenten entscheidend, sagt er, weil Ersthelfer nun einmal die Ersten vor Ort seien, wie der Name schon sagt, und damit auch vor Feuerwehr, Krankenwagen und Co. „Jeder kann einmal in eine Notsituation kommen“, betont der Geschäftsführer. „Es ist ein Muss, zu helfen, und zwingend nötig.“