Greiz. Halbstündiger Autokorso zieht durch Greiz und blockiert für einige Zeit wichtige Verkehrsverbindungen. Das sagen Beteiligte und Zuschauer.

Schon am ersten Treffpunkt in Greiz-Schönfeld des in den sozialen Netzwerken für Montag angekündigten Auto-, Lastkraftwagen-, Bau- und Landmaschinenkorso in Greiz war klar, dass sich dieser zur wahrscheinlich größten Protestaktion seit dem Wendejahr 1989 entwickeln wird.

„Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“

Von der Buswendeschleife bis zum Kahmerschen Kreuz warteten Fahrzeuge auf den Start des Korsos, der seinen Weg über die Reichenbacher Straße, der August-Bebel-Straße über die Schlossbrücke und den Kreisel in Richtung Gommla nahm. Angeführt von Traktoren samt Plakaten wie „Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert“ brachten die Landwirte ihren tiefen Frust und ihre Sorgen über die Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung, insbesondere der zuletzt angekündigten Subventionsstreichungen, zum Ausdruck.

Eine halbe Stunde dauerte am Montag die Durchfahrt von Traktoren, Lastkraftwagen und Unternehmerfahrzeuge im Korso über die Greizer Schlossbrücke. © OTZ | Christian Freund

„Die Bauern haben Zukunftsängste, die man verstehen kann. Ihre Kinder sind unter den schwierigen Bedingungen kaum noch bereit, die Höfe zu übernehmen“, erklärte eine ältere Frau, die namentlich nicht genannt werden wollte. Über eine halbe Stunde zogen an ihr und einigen Zuschauern auf der Schlossbrücke die Fahrzeuge vorbei. In der Überzahl präsentierten sich dabei die Fahrzeuge aus mittelständischen Betrieben der Greizer Region und privater Autos, darunter einige mit vogtländischen Kennzeichen.

Autohaus-Chef nimmt an Protesten teil

Am nächsten Ziel in Dölau wartete auch der bekannte Autohaus-Chef Volkmar Schweiger: „Mit diesem Protest wollen wir ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergehen kann. Von Jahr zu Jahr verschlechtern sich die Bedingungen für uns Mittelständler und dabei stehen wir erst am Anfang des Jahres. Wer weiß schon, was da noch alles auf uns zukommen wird. Viele Betriebe wirtschaften am Limit. Außerdem bin ich richtig sauer darüber, dass wir Demonstranten von einem Regierungsmitglied als Mob bezeichnet wurden. Ich denke, jeder muss die Möglichkeit haben, klar und deutlich seine Meinung äußern zu können – gerade auch mit anderen zusammen und mit starker Wirkung auf die Öffentlichkeit“, erklärte der Geschäftsmann.

„Ich beziehe aufgrund meines Gesundheitszustandes eine geringe Erwerbsunfähigkeitsrente und weiß manchmal nicht, wie es weitergehen soll. Die Zukunft macht mir Angst. Auf der anderen Seite wird soviel Geld von der Regierung verschenkt. Ich glaube, die leben in einer Blase und können die Wirklichkeit nicht mehr wahrnehmen“, erklärte der Greizer Peter Zippel, der sich mit seinem Auto beteiligte.

Norbert Herold aus Reichenbach reihte sich in die Demo ein: „Ich arbeite in Greiz und habe mich dem Protest für eine sichere Zukunft für mich und meine Tochter angeschlossen“, erklärte er, bevor er mit dem Tross in Richtung Greiz Stadt mit Endstation Schönfeld im Auto auf den Weg machte.

Verkehrsbehinderungen in Greiz und Umgebung waren massiv

Für einige Bürger waren die Proteste allerdings mit Erschwernissen verbunden. So konnten beispielsweise Busse zwischen Gera und Weida nicht fahren. Am Kreisverkehr Röppisch war kein Durchkommen. Die Blockade am Greizer Kreisverkehr verursachte Verspätungen und vereinzelt Fahrtausfälle. Insgesamt konnte dennoch ein großer Teil der Fahrten durchgeführt werden.

Auch an der Schöpsdrehe blockierten Traktoren den Kreisverkehr, sodass für den Verkehr die großen Verbindungen von Greiz und Schleiz nach Plauen, das Vogtland und damit auch ins Erzgebirge teilweise zum Erliegen kamen.

Bis zum Montagnachmittag wurden zwei Versammlungen beim Ordnungsamt des Landratsamtes angemeldet. Es handelte sich dabei um einen wiederkehrenden Korso in der Zeit von 7.30 bis 18 Uhr mit Traktoren zwischen Weida, der Kreuzung „Fortuna“ und den Ortschaften Clodra und Teichwitz und einem wiederkehrenden Lastkraftwagen- und Traktorenkorso zwischen 7.30 und 16 Uhr durch die Gemeinde Kraftsdorf mit der Route Rüdersdorf nach Kraftsdorf, Niederndorf, Töppeln, Pörsdorf und wieder nach Rüdersdorf.