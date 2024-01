Greiz. Das Verhältnis der Menschen zu ihrer Polizei war in Deutschland, in Thüringen und auch im Landkreis Greiz schon mal besser. Der neue Polizeichef kann unbelastet agieren.

Dass Greiz einen neuen Polizeichef hat, ist für die Stadt und den Landkreis eine große Chance. Ich habe den Vorgänger des neuen Greizer Oberpolizisten sehr geschätzt. Mike Schramm war von hohem Pragmatismus und großer Sachlichkeit angetrieben. Für mich ist er ein echt „cooler Cop“ gewesen. Dennoch konnte auch er nicht die tiefen Gräben kitten, die in Greiz in Folge der Corona-Zeiten mit all ihren Verwerfungen rund um die Schutzmaßnahmen entstanden waren. Zu tief saß der Frust der Demonstranten auf die Staatsgewalt, die – wie wir heute wissen – teilweise unsinnige Verordnungen und Regelungen durchzusetzen hatten. Zu groß war der Ärger über den Polizeieinsatz vom zweiten Dezember-Wochenende 2021, wo Greiz wegen der Corona-Proteste zur Festung ausgebaut wurde.