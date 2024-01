Kahmer/Plauen. Die Bauernproteste sorgen nach wie vor bundesweit für Schlagzeilen. Auch im Vogtland wird weiter demonstriert. Was in Kahmer und Plauen zur Sprache kam.

Der Bauernprotest in unserer Region ist noch lange nicht am Ende – das erklärten die Teilnehmer einer Protestaktion der im Thüringer Bauernverband verankerten Bauernschaft Greiz-Ost am Donnerstagnachmittag unmittelbar am Kahmerschen Kreuz. „Jetzt bringen wir Kanonen in Stellung – Gulaschkanonen“, scherzte der promovierte Landwirt Gerd Schaller und meinte damit, dass auf seiner Brachfläche an der B94 zwischen Greiz und Reichenbach mit einer zünftigen Mahlzeit aus der Gulaschkanone der Mohlsdorfer Feuerwehr die etwa fünfzig Teilnehmer einer Protestveranstaltung verpflegt wurden, die sich bis in den Abend mit ihren Traktoren der Aktion angeschlossen haben.