Moschwitz. Warum die Kleintierzüchter aus dem Landkreis Greiz das Verschwinden alter Rassen fürchten müssen.

Der Kleintiermarkt in Greiz-Moschwitz am Sonntagvormittag regte zum Diskutieren über Bürokratie und den Erhalt alter Heimtierrassen an. Organisator Jens Donat und die Helfer des Rassegeflügelzüchtervereins Moschwitz und Umgebung e.V.freuten sich ganz besonders über den regen Zulauf. Denn aufgrund der gegenwärtigen Vogelgrippe-Auflagen blieben einige Ausstellungskäfige leer, in denen sonst Hühner und Wassergeflügel angeboten wurden. Nur Tauben und Kaninchen durften hier gehandelt werden. Beachtung fanden beispielsweise die Luxtauben von Jan Lützkendorf vom Geflügelzüchterverein Wildetaube, die dem jugendlichen Besucher Felix Ploß besonders gefallen haben. Seit 1973 widmet sich Lützkendorf dem Rassegeflügel und ist auch bekannt für seine Hühner der Rasse Italiener/gelb, die er leider nicht mitbringen durfte.

„Das kann doch so nicht weitergehen“

Der Naitschauer Torsten Schumacher ist ebenfalls leidenschaftlicher Rassegeflügelzüchter und gehört seit 40 Jahren dem Rassegeflügelzuchtverein Zoghaus an. Hühner, Enten und Tauben, aber auch Kaninchen sind auf seinem Hof zu Hause. „Mit meinen 54 Jahren bin ich der Jüngste im Verein. Uns Züchtern fehlt es an Nachwuchs“, sagt Schumacher. Weil die von der Politik geforderten Auflagen immer höher werden, ist die Jugend gar nicht erst interessiert, sich dieser normalerweise schönen Aufgabe zu widmen. Um beispielsweise sechs Trommeltauben auszustellen, benötige ich vier Dokumente, die vorgelegt werden müssen. Das kann doch nicht so weitergehen, die Bürokratie macht alles kaputt“, ärgert sich der gestandene Züchter.

„Das ist wirklich traurig“

Schumacher verweist auf die rote Liste der vom Aussterben besonders bedrohten einheimischen Rassen, nachzulesen auf der Onlineseite der Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen, und zuckt mit den Schultern. „Das ist wirklich traurig.“

Seit vielen Jahren bietet der Moschwitzer Kleintiermarkt den Züchtern auch eine Plattform, um in gemütlicher Runde einen regen Gedankenaustausch zu pflegen. Die nächsten Kleintiermärkte sind jeweils Sonntagvormittag geplant für den 28. Januar und am 11. sowie 26. Februar 2024.