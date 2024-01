Linda. Matthias Grünert, der Kantor der Frauenkirche Dresden, macht auf seiner Orgelfahrt in Linda Station. Wer ihn dorthin eingeladen hat.

„Es ist bereits das vierte Mal, dass der Kantor der Frauenkirche Dresden zu Gast ist und unsere Orgel in Linda zum Klingen bringt“, freut sich Andrea Reichelt, die man gern als gute Seele der Kirchenmusik in der Lindaer Dorfkirche bezeichnen kann. Auch diesmal hat sie es geschafft, dass die traditionelle Orgelfahrt in Linda Station macht. Während Andrea Reichelt zu den Gottesdiensten die Orgel spielt, setzt sich ihr Ehemann Heiko im Gemeindekirchenrat für das kirchliche Leben in Linda ein. Erstmalig gastierte Matthias Grünert anlässlich der feierlichen Weihe der restaurierten Poppe-Orgel aus dem Jahr 1786 in der Dorfkirche. Damals, am 9. Juni 2018, versprach er, wiederzukommen.