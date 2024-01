In Mohlsdorf-Teichwolframsdorf haben Profis in Sachen Baumschnitt derzeit schlechte Karten bei öffentlichen Aufträgen. Darum üben sie nun heftige Kritik.

Wenn Torsten Kniebel aus Greiz und Lutz Baldauf aus Waldhaus auf die Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf angesprochen werden, sind beide relativ schnell angefressen. Der Grund: Die beiden Unternehmer finden die jüngste Vergabepraxis für den Schnitt und die Pflege der kommunalen Bäume im Ort nicht in Ordnung – zumindest moralisch. „Letztlich kommen wir bei der Baumpflege und bei Baumfällungen bei Auftragsvergaben gar nicht mehr zum Zuge, wenn die Praxis der letzten Monate weiter so gehandhabt wird“, beklagt Torsten Kniebel, der ein Forstdienstleisungsgeschäft in Greiz betreibt. Sein Kollege aus Waldhaus pflichtet ihm bei: „Ganz besonders hat uns geärgert, dass die Vergabe jüngst an Nebengewerbler erfolgte. Und auch wenn das vergaberechtlich bestimmt in Ordnung ist, muss man sich die moralische Frage stellen“, sagt Lutz Baldauf.