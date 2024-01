Netzschkau. Petra Steps hat eines ihrer Rezepte aus ihrem Buch „Koch mich! Vogtland gekocht und erzählt die Geschichte zum Schmier-Ritual der Pausaer Erdachse bei Vollmond.

Im Herbst vergangenen Jahres ist das Kochbuch der Netzschkauer Autorin und leidenschaftlichen Köchin Petra Steps „Koch mich! Vogtland“ erschienen. Sie hat einen besonderen Dreh gefunden und den Vogtländern in die Kochtöpfe geschaut. „Es sind nicht nur Rezepte, sondern ich habe auch Geschichten dazu aufgeschrieben“, sagt Petra Steps. Die sieben mal sieben Rezepte nehmen Bezug auf den jeweiligen Ort. Die Rezepte seien nicht kompliziert und gut in den Alltag integrierbar. „Ich bin ein großer Fan der Rum-fort-Küche. Das heißt, ich schaue, was ich rumliegen habe und was fort muss, also was bald nicht mehr gut ist“, erzählt Petra Steps. Um die Rezepte zu finden, hat die Vogtländerin den Leuten in die heimischen Kochtöpfe geschaut.